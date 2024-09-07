Горловка, ДНР, 7 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) территории Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Telegram/Приходько РИК

«Суббота. Утро. Опять кассеты по центру. На этот раз детская больница», ― написал он в Telegram-канале.

Среди раненых оказалась девочка. Мэр отметил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы.

Как писало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ 6 сентября пострадали пять мирных жителей. В Петровском районе Донецка из-за артиллерийских обстрелов пострадали три женщины и водитель скорой помощи 1953 года рождения. В Никитовском районе Горловки взрывом снаряда ранило мужчину 1950 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

За сутки украинские вооружённые формирования совершили 14 вооружённых атак, выпустили более 30 боеприпасов. ВСУ применили в том числе ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударные беспилотники.

Кроме того, от обстрелов в Горловке пострадала котельная. Также украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на рейсовый автобус.

2 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получила школа в центре Горловки.