Курск, 13 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. До 50 украинских боевиков уничтожены в Курской области в результате огневого налёта, предпринятого российскими военнослужащими, сообщает 13 сентября пресс-служба Росгвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Налёт спланировали и осуществили бойцы спецназа Росгвардии и подразделения Минобороны РФ, располагая данными разведки. Они узнали, где находятся станции радиоэлектронной борьбы и опорные пункты противника.

«С применением танков Т-72Б3М, расчётов противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и миномётов 2Б11 спецназовцы поразили позиции ВСУ, что подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА», — говорится в сообщении.

В результате уничтожены до 50 бойцов противника, пять опорных пунктов временной дислокации и три станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, 16 FPV-дронов подавлены средствами РЭБ, девять FPV-дронов сбиты из стрелкового оружия, добавили в Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росгвардия опубликовала кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области Украины. Операторы БПЛА нанесли удар по целям, используя FPV-дроны.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. Контртеррористическая операция продолжается в Курской, а также Белгородской и Брянской областях.

По данным Минобороны РФ на 12 сентября, ВСУ потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк с начала боевых действий в Курской области.