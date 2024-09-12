Чернигов, Украина, 12 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Военные ВС РФ и сотрудники Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Росгвардии, опубликовав соответствующее видео.

Виталий Аньков/РИА Новости

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Росгвардейцы ликвидировали склад боеприпасов украинских националистов в Черниговской области

Как указано в публикации, в операции принимали участие российские военнослужащие и сотрудники специальных подразделений Росгвардии, которые выполняют служебно-боевые задачи на территории приграничных районов Брянской области. Представители ведомства пояснили, что во время воздушной разведки в одном из населённых пунктов Черниговской области обнаружили передвижение бойцов (ВСУ), а в лесном массиве нашли взводный опорный пункт с хозпостройкой, внутри которой находился склад с боеприпасами.

В сообщении отмечается, что операторы БПЛА нанесли удар по целям, используя FPV-дроны.

«Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнём была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября подразделения российской армии уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ.

2 сентября ВС России уничтожили склад боеприпасов украинских военнослужащих в Херсонской области. По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в районе Отрадокаменки поражён пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.