Росгвардия опубликовала видео удара FPV-дронов по складу ВСУ под Черниговом
Чернигов, Украина, 12 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Военные ВС РФ и сотрудники Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Росгвардии, опубликовав соответствующее видео.
Как указано в публикации, в операции принимали участие российские военнослужащие и сотрудники специальных подразделений Росгвардии, которые выполняют служебно-боевые задачи на территории приграничных районов Брянской области. Представители ведомства пояснили, что во время воздушной разведки в одном из населённых пунктов Черниговской области обнаружили передвижение бойцов (ВСУ), а в лесном массиве нашли взводный опорный пункт с хозпостройкой, внутри которой находился склад с боеприпасами.
В сообщении отмечается, что операторы БПЛА нанесли удар по целям, используя FPV-дроны.
«Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнём была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября подразделения российской армии уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ.
2 сентября ВС России уничтожили склад боеприпасов украинских военнослужащих в Херсонской области. По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в районе Отрадокаменки поражён пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.