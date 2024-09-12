Вашингтон, 13 сентября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. По запросу России Совет Безопасности ООН 13 сентября обсудит поставки западного оружия киевскому режиму.

Un.org Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание состоится в 17:00 мск. Члены Совбеза рассмотрят вопрос накачки ВСУ западным оружием на фоне атаки на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, никакие западные вооружения не способны изменить ход СВО. Поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте, неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин.

Любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для российских войск, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вооружённые силы Украины потеряли почти половину из поставленных Западом танков Abrams. Также киевский режим лишился двух из 14 британских танков Challenger и 36 немецких танков Leopard, написало 10 сентября французское издание Le Figaro.