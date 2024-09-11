Париж, 11 сентября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину из поставленных Западом танков Abrams, пишет французское издания LeFigaro со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

Так, согласно этим данным, по меньшей мере 13 из 31 американского танка были уничтожены российскими военными или брошены ВСУ на фронте. Также Украина потеряла два из 14 британских танка Challenger и 36 немецких танков Leopard.

Ранее американское издание Military Watch Magazine написало, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams в зоне СВО. Издание напомнило о недовольстве украинских военных, которые эксплуатируют американские танки. Речь шла в том числе о технических проблемах и уязвимости этих машин перед российским оружием.

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу в марте 2024 года назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за одну неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

Американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.