Вашингтон, 13 сентября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 12 сентября не стала говорить о реакции администрации США на слова президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться напрямую в украинский конфликт или нет.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Я не стану касаться гипотетических вопросов, не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов.

Она лишь в очередной раз выступила с утверждением, что Россия может прекратить украинский конфликт в любой момент.

На вопросы о снятии ограничений на удары по России западным оружием и освобождении ВС РФ населённых пунктов в Курской области представитель Белого дома ответила, что США будут делать всё, чтобы у Украины было то, что ей нужно для защиты.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Путин.

Глава государства пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут.

По словам Путина, Россия примет соответствующие решения с учётом появляющихся перед ней угроз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.