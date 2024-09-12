Пекин, 12 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. У Киева была возможность добиться политического урегулирования конфликта на мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.

Сергей Карпухин/ТАСС Российско-украинские переговоры в Стамбуле

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — сказал он в ходе одной из дискуссий на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

По мнению Чалого, возможность дипломатического завершения конфликта наступит нескоро.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

21 июля Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он не исключил вероятности, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в октябре 2022 года глава киевского режима подписал указ, согласно которому переговоры с российским президентом на Украине запрещаются на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.

Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.