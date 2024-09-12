Москва, 12 сентября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, сообщает 12 сентября Министерство обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео Уничтоженная техника ВСУ в курском приграничье

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортёров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Общие потери ВСУ в Курской области, согласно данным Минобороны России, превысили 12,5 тыс. бойцов и 100 танков.

В Минобороны информировали, что за сутки российские войска освободили десять населённых пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Днём ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что четвёртый штурмовой батальон направят в Курскую область для поддержки других российских частей на поле боя.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.