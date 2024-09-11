Мелитополь, 11 сентября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Четвёртый штурмовой батальон Запорожской области направят в Курскую область для поддержки других российских частей на поле боя, сообщил 11 сентября губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

«Четвёртый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области», — написал он.

Балицкий также отметил, что поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению и передать всё необходимое для проведения воздушной разведки.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Всего за время боевых действий на курском направлении, согласно данным Минобороны России на 11 сентября, украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных. Суточные потери ВСУ составили более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, уточнили в Минобороны РФ.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.