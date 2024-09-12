Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, которые поддерживают страны Глобального Юга. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, российско-китайские отношения успешно развиваются по всем направлениям, включая координацию на международной арене. Помимо этого, Москва и Пекин успешно взаимодействуют в области экономике и культуры, добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете заявил, что будущее мировой цивилизации зависит от всего человечества, но Россия и Китай являются важными её составляющими. Путин отметил, что развитие России и Китая повлияет на развитие остальных стран мира. Он подчеркнул, что развитие должно быть мирным и конструктивным, чтобы были учтены интересы всех международных участников.

В начале июля главное таможенное управление Китая подвело итоги первого полугодия в сфере торговли с Россией. За первые шесть месяцев 2024 года торговый оборот двух стран вырос на 1,8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг $116,9 млрд.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного значения — $227,7 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом составил 23%.