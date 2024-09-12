Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает 12 сентября пресс-служба Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Во встрече также принимает участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В ходе беседы российский президент предложил, в частности, провести двустороннюю встречу с главой индийского правительства Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС, который пройдёт в Казани 22 октября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, который прибыл в Россию по приглашению Шойгу. В беседе с китайским министром Путин подчеркнул, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, которые поддерживают страны Глобального Юга.

Российский лидер передал председателю КНР Си Цзиньпину тёплые пожелания, а также напомнил, что ожидает лидера Китая на грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре 2024 года.

Также 12 сентября Путин встретился с высокими представителями стран БРИКС по безопасности. В ходе встречи он заявил, что 34 государства выразили желание присоединиться в том или ином формате к объединению БРИКС.