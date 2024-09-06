Москва, 12 сентября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что принятие решения США об ударах западным оружием вглубь территории России — дело нескольких дней.

Американская баллистическая ракета Trident II

Политик отметил, что вокруг этой темы уже слишком много разговоров и очевидно, что решение об ударах по России явно готовится.

«Слишком много вокруг этого намёков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно ещё не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идёт подготовка общественного мнения», — написал Пушков в Telegram-канале.

Британское издание 11 сентября написало, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, глава британского МИД заявил о передаче Киеву ещё порядка 100 ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца 2024 года. Министр подтвердил выделение 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины.

Британский премьер Кир Стармер 18 августа поручил совету национальной безопасности страны составить план оказания Украине более широкой поддержки. Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической.

Украинские боевики и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители стран Североатлантического альянса, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, подчёркивал глава государства.