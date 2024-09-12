Вашингтон, 12 сентября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Пентагон запросил у компании-подрядчика разработать модель по выявлению последствий на аграрный сектор применения ядерного оружия в Восточной Европе, включая Россию. Об этом говорится в документах оборонного ведомства США.

ИА Регнум

Так, минобороны США запросило компанию, которая проводит исследования в сфере сельского хозяйства, смоделировать ситуацию, при которой в Восточной Европе будет применено ядерное оружие, сообщают «РИА Новости».

Заказчиком исследования стоимостью 34 млн долларов стал инженерный корпус армии США.

Как передавало ИА Регнум, США вновь пытаются запугать Россию ядерным оружием, но у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках мероприятия, посвящённого 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времён окончания холодной войны.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

Также Путин отмечал, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.