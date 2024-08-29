Москва, 29 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вновь пытаются запугать Россию ядерным оружием, но у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках мероприятия, посвящённого 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

Нарышкин сообщил, что 14 мая 2024 года Вашингтон провёл докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает мораторий США на ядерные испытания.

«Вместе с тем он (эксперимент. — Прим. ред.) ясно говорит о готовности Соединённых Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — сказал Нарышкин.

Также директор СВР заявил, что США своей политикой в сфере ядерного оружия пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности. Он добавил, что Россия будет находиться в авангарде технического прогресса, а также сохранит неуязвимость для любых угроз.

По словам Нарышкина, на сегодняшний день РФ пресекает любые попытки потенциального агрессора нанести урон суверенитету страны. Для противостояния подобным угрозам Россия обогащена высокотехнологичными средствами сдерживания, а также уникальными специалистами в сферах инженерии и науки.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времён окончания Холодной войны.

10 июля Пентагон заявил о планах начать в 2026 году размещать дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk, в Германии.

Американские власти заявили, что начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии. Предполагается, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в ЕС.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что западные страны и возглавляющие их США в конце ХХ века решили, что победили в Холодной войне и теперь могут устанавливать свой порядок в мире. Расширение НАТО стало проявлением такого мнения, добавил он.