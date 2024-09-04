Владивосток, 4 сентября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Деструктивные действия коллективного Запада и отказ от диалога вызвали необходимость уточнить ядерную доктрину России. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Как пояснил Песков, Россия ведёт работу по формированию нового подхода к ядерной доктрине. Такая необходимость возникла на фоне вызовов и угроз, спровоцированных действиями стран коллективного Запада.

«Что это за действия? Это первое — отказ от диалога с РФ, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасность РФ и затем провоцирование продолжения горячей войны на Украине. Это не может не иметь последствия», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что все действия стран Запада учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, российская ядерная доктрина сейчас уточняется и может быть пересмотрена.

20 июня президент России Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом российский лидер подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

В марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.