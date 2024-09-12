Москва, 12 сентября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Высадку украинского десанта в Чёрном море могли спровоцировать для ударов по российским истребителям с помощью F-16. Неудавшаяся попытка закрепиться военнослужащим Сил специальных операций (ССО) ВМС Украины свидетельствует о борьбе за власть между руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в лице Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главкомом ВСУ Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Василий Прозоров

«Атака могла быть специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Чёрного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16. Опять-таки, для медийной составляющей», — предположил бывший украинский подполковник в беседе с ТАСС.

По его словам, ни один из украинских руководителей не считается с жизнями подчинённых, даже подготовленных бойцов морского спецназа.

Также Прозоров увидел в попытке высадки бойцов украинских ССО на платформы в Чёрном море борьбу за власть между Будановым и Сырским. Все предыдущие операции в 2023 и 2024 годах осуществлялись под эгидой «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчинёнными Буданова. Эти рейды приносили ему некую медийную популярность, заключил Прозоров.

Как сообщало ИА Регнум, попытка украинских боевиков захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Чёрном море напоминает действия «фашиствующих пиратов» с использованием американской техники, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев. Противник получил достойный отпор от российских войск и в панике бросил своих раненых и тонущих солдат, констатировал парламентарий.

Попытка ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море являлась медийной операцией Киева к приезду политиков из Европы и США. Операция была спланирована Главным управлением разведки минобороны Украины, заявили в Минобороны России. Для захвата буровой установки «Крым-2» противник направил морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce. В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов.