Москва, 11 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море является медийной операцией Киева к приезду политиков из Европы и США, заявили в Минобороны России.

GLOBAL LOOK PRESS

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Чёрного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 сентября российские военные предотвратили попытку ВСУ захватить буровую вышку в Чёрном море. Данная операция была спланирована Главным управлением разведки минобороны Украины.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что для захвата буровой установки «Крым-2» в Чёрном море противник направил морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce.

В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов.