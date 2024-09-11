Москва, 12 сентября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Попытку украинских боевиков захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Чёрном море назвали действиями «фашиствующих пиратов», использующих американскую технику. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

rg.ru Буровая установка «Крым-2»

«В Чёрном море появились фашиствующие пираты, вооружённые современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России», — передаёт его слова «РИА Новости».

Ивлев отметил, что противник получил достойный отпор от российских войск и в панике бросил своих раненых и тонущих солдат.

Как сообщало ИА Регнум, попытка ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Чёрном море являлась медийной операцией Киева к приезду политиков из Европы и США, заявили в Минобороны России. Операция была спланирована Главным управлением разведки минобороны Украины.

Для захвата буровой установки «Крым-2» противник направил морской десант из 14 американских катеров Willard SeaForce. В бой с противником вступили силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие вышку. В результате было потоплено восемь катеров и уничтожено до 80 украинских бойцов.