Москва, 12 сентября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Никаких обращений, предложений от властей Германии о «мирном плане» канцлера Олафа Шольца по Украине России не поступали ни напрямую, ни через посредников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, комментировать, по сути, нечего. Нам об этом ничего не известно», — ответила Захарова журналистам.

При этом дипломат указала, что Россия не отказывается от переговоров, но именно Германия во главе с Шольцем накачивает ВСУ оружием.

Мария Захарова также добавила, что разговор может состояться в единственном случае — если будет прекращение поставок, осуждение терактов киевским режимом, «прекращение спонсирования всей этой нечисти и абсолютно нацистских идеологических установок».

Как сообщало ИА Регнум, Шольц заявил, что настал момент для обсуждения мирных инициатив по ускоренному завершению вооружённого конфликта на Украине. Он поддержал идею участия России во втором «мирном саммите». Этот вопрос, заверил канцлер, он обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Олафа Шольца о том, что сейчас подходящий момент для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что мирными средствами очертания фактически пока не прослеживаются.