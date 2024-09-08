Берлин, 8 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Настал момент для обсуждения инициатив по ускоренному завершению вооружённого конфликта на Украине. Об этом 8 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент», — сказал он.

Канцлер поддержал идею участия России во втором «мирном саммите» по Украине. По его словам, он обсудил данный вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась «мирная конференция» по Украине, на которую не была приглашена Россия. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 19 августа, что Россия не приемлет подходы конференции в Швейцарии по Украине. Глава МИД подчеркнул, что они представляют собой ультиматум так называемой «формулы Зеленского».

В сентябре представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что участие России в возможном повторном мирном саммите по Украине является необходимым. Он также назвал ключевым участие Китая в такой потенциальной мирной конференции по Украине из-за хороших отношений Москвы и Пекина.

При этом в июне президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений.