Горловка, ДНР, 18 августа, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Четыре сотрудника МЧС пострадали в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) при атаке украинского дрона. Об этом сообщили в ведомстве.

МЧС России

«В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что в ночь на 18 августа пожарные МЧС прибыли ликвидировать возгорание легковушки после попадания в неё взрывоопасного предмета. В это время их атаковал украинский беспилотник.

«Огнеборцы ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на рядом стоящую АЗС», — отметили в ведомстве.

Пострадавших пожарных госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска 14 августа несколько раз обстреляли Горловку в ДНР. В результате пострадали два сотрудника МЧС России. Спасатели боролись с огнём в частном секторе, вызванным обстрелом ВСУ. Во время тушения они подверглись повторным обстрелам. Пострадавших госпитализировали.

В июне Украина обнародовала кадры атаки своих беспилотников по сотрудникам МЧС России в Донецкой Народной Республике. На кадрах виден момент погони украинского беспилотника за гражданской и пожарной машинами. После первого удара дрона-камикадзе загорелся гражданский микроавтобус «Газель». После того как к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС России, второй беспилотник ударил уже по пожарной машине.