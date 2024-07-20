Донецк, 20 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Украина обнародовала кадры атаки своих беспилотников по сотрудникам МЧС в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила 20 июля пресс-служба министерства по региону в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующую видеозапись.

Кадр из видео

«Украина опубликовала доказательство атаки на сотрудников МЧС России. Третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят на помощь», — сказано в сообщении.

На кадрах виден момент погони украинского беспилотника за гражданской и пожарной машинами. После первого удара дрона-камикадзе загорелся гражданский микроавтобус «Газель». После того как к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС России, второй беспилотник ударил уже по пожарной машине.

«Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои «победы» в интернете. Вот оно — очередное доказательство для Международного суда ООН, подтверждающее бесчеловечность и преступность намерений», — указали в МЧС республики.

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Как передавало ИА Регнум, 16 июля два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Новую Каховку Херсонской области. Пострадавшие получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

В донецкой Горловке 6 июля пожарные МЧС РФ тушили возгорания в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города украинскими боевиками. Во время ликвидации огня ВСУ совершили второй обстрел, в результате которого пострадали четыре сотрудника МЧС.

В Шебекино Белгородской области 1 июля огнеборцы тушили загоревшиеся из-за атаки украинских дронов автомобили на парковке у торгового центра. Один из спасателей получил ранения при повторном ударе беспилотников ВСУ.