Кременная, ЛНР, 11 сентября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Пожарную часть в Кременной Луганской Народной Республики атаковал беспилотник. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Никто среди личного состава части не пострадал, люди успели укрыться. Повреждения получили служебные и личные автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа беспилотный летательный аппарат украинской армии влетел в окно детского сада в Кременной. В результате атаки здание получило значительные повреждения. Глава городской администрации Вячеслав Третьяков отметил, что на территории детсада никогда не было никаких военных объектов, а потому атака на него является бесчеловечным актом. Из-за близости к линии фронта и с учётом недопустимости такого рода украинских атак детский сад закрыли для посещений, добавил он.

Днём ранее четыре сотрудника МЧС Донецкой Народной Республики пострадали в Горловке в результате атаки украинского беспилотника. Они прибыли для тушения загоревшейся от попадания взрывоопасного предмета легковой машины, когда на них совершили атаку.