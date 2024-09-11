Вашингтон, 11 сентября, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Власти США и Британии не будут официально объявлять о том, что Киеву дано разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России, если даже такое разрешение будет предоставлено. Об этом написала газета Inews со ссылкой на источники.

(сс) Angkatan Darat

Издание отметило, что прямого разрешения от Лондона и Вашингтона Украине, касающегося атак российских территорий, не будет.

«Общественности не стоит ожидать заявлений, прямо разрешающих Украине изменить курс, но если вдруг запылают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать все воедино», — написали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с коллегами из Британии и Украины заявил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.

ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт.