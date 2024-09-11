Киев, 11 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с коллегами из Британии и Украины заявил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.

U.S. Department of State

«Я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен, слова которого приводит Reuters.

Также госсекретарь США объявил о выделении Украине финансирования в размере более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.

Как передавало ИА Регнум, накануне визита Блинкена в Киев председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что госсекретарь США передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS.

ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт.