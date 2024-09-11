Москва, 11 сентября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Заявления Соединённых Штатов о возможности снятия ограничений для украинской армии на удары вглубь РФ являются попыткой психологически повлиять на Россию. Об этом заявил журналистам 11 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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По мнению представителя МИД, такие высказывания являются элементом психологической войны, которая стала частью гибридной войны, ведущейся Вашингтоном против России.

«Это попытка психологически воздействовать и повлиять на жёсткую и твёрдую решимость нашей страны в полном объёме обеспечить выполнение всех задач, стоящих перед спецоперацией», — подчеркнул Рябков, добавив, что Белый дом должен прекратить провокационные вбросы, если заинтересован в своей безопасности.

Замминистра также подчеркнул, что США должны незамедлительно прекратить провокационные вбросы и «воздерживаться от поставок каких-либо вооружений» Украине.

«Лучше не провоцировать своих клиентов в Киеве на шаги, которые могут ещё больше обострить общую обстановку», — посоветовал Рябков.

Дипломат также заявил, что решимость России достичь все цели СВО непоколебима.

Как сообщало ИА Регнум, в случае передачи Западом дальнобойного вооружения киевскому режиму Россия будет вынуждена отвечать на это более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, просьба главы киевского режима Владимира Зеленского к США и европейским странам о предоставлении дальнобойного оружия и его использования вглубь России делает эти страны непосредственными участниками конфликта на Украине.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом планирует провести переговоры с киевским режимом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были.