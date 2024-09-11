Москва, 11 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В случае передачи Западом дальнобойного вооружения киевскому режиму Россия будет вынуждена отвечать на это более мощным и разрушительным оружием. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Russian State Duma/Global Look Press

По мнению спикера Госдумы, просьба главы киевского режима Владимира Зеленского к США и европейским странам о предоставлении дальнобойного оружия и дальнейшего его использования вглубь территории России делает эти страны непосредственными участниками конфликта на Украине.

«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан. Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности», — написал Володин в Telegram-канале.

Как отметил спикер Госдумы, Зеленского беспокоит только сохранение власти, которую, по мнению Володина, ему вряд ли удастся удержать.

«Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом планирует провести переговоры с киевским режимом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами.

Позже президент США Джо Байден заявил, что власти США прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.