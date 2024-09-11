Киев, 11 сентября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выделяют Украине финансирование в размере более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование, заявил 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня мы выделяем 325 млн долларов нового финансирования, чтобы помочь восстановить энергетику и электросеть Украины», — сказал он на совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой.

Также госсекретарь США объявил о выделении 290 млн долларов в рамках новой гуманитарной поддержки, а также о выделении 102 млн долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование.

Как передавало ИА Регнум, Блинкен и Лэмми 11 сентября прибыли с визитом в Киев. На кадрах, опубликованных СМИ, в числе сопровождающих виден бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.

10 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS.