Курск, 11 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Российские военные управляемым боеприпасом уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило 11 сентября Минобороны России.

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Уточняется, что в ходе разведывательных мероприятий бойцы группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили движение украинского танка. После анализа полученных разведданных было принято решение ударить по боевой машине противника.

«В результате прямого попадания управляемым боеприпасом танк боевиков ВСУ был уничтожен», — сказано в сообщении.

Ранее в этот же день российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировали группу мотопехоты ВСУ вблизи населённого пункта Гордеевка в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Всего за время боевых действий на курском направлении, согласно данным Минобороны России на 11 сентября, украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных. Суточные потери ВСУ составили более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, уточнили в Минобороны РФ.