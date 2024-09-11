Село Гордеевка, Курская область, 11 сентября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировали группу мотопехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи населённого пункта Гордеевка в Курской области, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Российские морпехи уничтожили у населённого пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что удары по противнику наносили российские пехотинцы 155-й бригады ТОФ.

11 сентября морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота во время контрнаступления взяли в плен бежавших из окружения в Курской области украинских боевиков. Всего в плен ВС России попали шесть штурмовиков ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота ВМФ России уничтожили оборонительные позиции украинских формирований в приграничных районах Курской области. Также были ликвидированы находившиеся на позициях украинские боевики.

По информации Министерства обороны РФ на 11 сентября, за сутки противник потерял более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области.