Москва, 11 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных, сообщается 11 сентября в Telegram-канале Минобороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих», — сказано в сообщении.

Также Вооружённые силы Украины, по данным российского военного ведомства, потеряли за это время 96 танков, 42 боевых машины пехоты, 656 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.

Суточные потери ВСУ составили более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, уточнили в Минобороны РФ.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.