* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 11 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Прокурор заочно попросил суд приговорить экс-депутата Госдумы Илью Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы.

Михаил Джапаридзе/ ТАСС

«Прошу признать Пономарёва виновным по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти и назначить ему наказания в виде 14 лет колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — сказал гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривают это дело.

Также представитель гособвинения попросил суд запретить Пономарёву в течение пяти лет администрировать сайты.

Как передавало ИА Регнум, Илья Пономарёв уехал из России в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Сначала он отправился в США, затем экс-парламентарий приехал на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а позже гражданство.

В феврале 2024 года в ФСБ уточнили, что против экс-депутата Госдумы возбуждён ряд уголовных дел. Его обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника, в участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все уголовные дела ФСБ объединила в одном производстве.