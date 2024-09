Москва, 11 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В России зафиксировали очередные нарушения российской границы западными журналистами, заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Фиксируются очередные нарушения российской границы западными журналистами в ходе организованных бандеровцами пресс-туров в Курскую область России», — сказала она на брифинге.

Дипломат добавила, что правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории РФ, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках законодательства страны.

Как передавало ИА Регнум, в августе журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

В курское приграничье также незаконно проникли журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу. Под следствие попал американский журналист Ник Пейтон Уолш, итальянцы Симони Трайни и Стефани Баттистини.