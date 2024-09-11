Москва, 11 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Истинный смысл курской авантюры Вооружённых сил Украины (ВСУ) заключается в том, чтобы уничтожить украинских мобилизованных, заявила на брифинге 11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Щербак/ ТАСС

Она рассказала, что 6 сентября в Национальном музее истории Украины открылась выставка «За пределом своего родного края», которую посвятили операции ВСУ в Курской области.

«Выставка эта, если о чём-то свидетельствует, то о том, что истинный смысл курской авантюры ВСУ — это, на мой взгляд, скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их просто изничтожить», — сказала дипломат.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении, согласно данным Минобороны России на 11 сентября, украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных. Суточные потери ВСУ составили более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, уточнили в Минобороны РФ.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Также он информировал, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркивал глава государства.