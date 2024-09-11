Москва, 11 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Командующий группировкой российских войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлёв проинформировал министра обороны России Андрея Белоусова о значительных потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило 11 августа Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Вадим Савицкий/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

Уточняется, что Белоусов 11 сентября провёл совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника. Главе Минобороны также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы ВСУ.

«Генерал-полковник Сергей Кузовлёв доложил министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери», — сказано в сообщении.

В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО и вручил за проявленные самоотверженность и героизм государственные награды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость», медали «За спасение погибавших».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны информировало, что украинская армия в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки потеряла до 530 военных, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119.

Большие потери украинских формирований могут обернуться для противника обрушением фронта на важных направлениях и утратой боеспособности, заявлял 5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).