Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Большие потери украинских формирований могут обернуться для противника обрушением фронта на важных направлениях и утратой боеспособности. Об этом заявил 5 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

MOD Russia/Global Look Press

По словам главы государства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий несут очень большие потери в живой силе и военной технике, а данные, которые даёт о них Минобороны РФ, являются объективными, так как они подтверждаются сразу из нескольких источников.

«Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Путин заявил, что проводимая украинскими властями тотальная мобилизация полностью обескровит эту страну. На следующем этапе там могут начать брать в ряды украинских формирований студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенд», добавил он.

Накануне, 4 сентября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 1935 бойцов в зоне проведения спецоперации. Из этого числа до 670 военных ВСУ потеряли в зоне действий подразделений Южной группировки войск, до 480 военнослужащих — в зоне ответственности группировки войск «Запад» и более 480 бойцов — в зоне действий группировки войск «Центр».

Американская газета The Washington Post 3 сентября продемонстрировала масштабы потерь, которые несут ВСУ. Издание проиллюстрировало материал журналистки Анны Гусарской видеороликом с кладбища в Харькове.