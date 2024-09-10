Москва, 10 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Совокупные потери украинских войск в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки составили до 2175 бойцов, сообщил 10 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Российские военные нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял до 530 военных, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119.

Военные подразделений Южной группировки войск ликвидировали до 715 бойцов ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

Также ВС России на этом направлении уничтожили 155-мм гаубицы М777 и М198 американского производства, гаубицу FH-70 британского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119.

Бойцы подразделений группировки войск «Центр» уничтожили до 515 украинских военных, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял до 130 военных, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Богдана», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Военные подразделений группировки войск «Днепр» ликвидировали до 70 украинских бойцов, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

По данным Минобороны на 10 сентября, всего с начала проведения СВО уничтожены 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 341 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 980 танков и других боевых бронированных машин.

Также ВС РФ уничтожили 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня противника, 14 415 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 868 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ ежедневно теряют в среднем 28 кв. километров территории и до 2 тыс. военных. По словам секретаря Совбеза, суммарно в период с августа по сентябрь российские военные освободили около 1 тыс. квадратных километров украинской территории.