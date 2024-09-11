Москва, 11 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили контратаку ВСУ в направлении населённого пункта Апанасовка в Курской области, сообщил 11 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена контратака противника в направлении населенного пункта Апанасовка», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, за сутки были сорваны попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

В результате Вооружённые силы Украины потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

11 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили около 10 населённых пунктов в Курской области.