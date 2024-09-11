Курск, 11 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Украинские войска несут «очень большие потери» в Курской области и начинают понимать, что им тяжело удерживать эту территорию, заявил 11 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Генерал уточнил, что его силы находятся на правом фланге курского направления. Они перешли в наступление и за минувшие сутки освободили в курском приграничье около десяти населённых пунктов.

«На нашем направлении мы продолжаем удерживать и уничтожать противника. Противник несёт очень большие потери и начинает уже понимать, что удержать эту территорию ему будет тяжеловато», — сказал Алаудинов ТАСС.

Командир спецназа «Ахмат» сообщил «РИА Новости», что при зачистке освобождённых населённых пунктов украинских бойцов уничтожили, некоторые сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов также информировал, что иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, вывели из Курской области из-за больших потерь. Он добавил, что операцию по вторжению на российскую территорию изначально спланировали иностранцы.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 10 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,8 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.