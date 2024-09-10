Курск, 11 сентября, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Командование иностранных частных военных компаний, в том числе военные НАТО заводили украинских боевиков в Курскую область. Такое мнение высказал «РИА Новости» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

По словам командира, операция по вторжению на российскую территорию «изначально была непосредственно срежиссирована иностранцами».

«Разработку непосредственно вёл комитет штабов блока НАТО. Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК и служащих войск НАТО», — пояснил Алаудинов.

Генерал добавил, что очень большое количество иностранных наёмников было, когда заходили в Курскую область укронацисты.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные наёмники ВСУ, действующие в Курской области, ведут себя особенно жестоко в отношении мирного населения, сказал источник в силовых структурах. В курском приграничье, добавил он, находятся наёмники из Польши, Франции и США.

После серии ударов по военной инфраструктуре Украины со стороны ВС России последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев, предупредил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.

По словам российских солдат, на передовой были и темнокожие наёмники, а пленный военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных зэков. Украинец пояснил, что их выпустили специально для того, чтобы они делали в Курской области, что хотели. Им поставили цель — дойти до Курска.