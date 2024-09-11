Курск, 11 сентября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, вывели из Курской области из-за больших потерь. Об этом заявил «РИА Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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По словам командира, ВСУ, в том числе и наемники в их составе, в первые дни вторжения, получив отпор, понёсли ощутимые потери.

«Иностранцы понесли очень серьёзные потери, их отсюда уже оттянули, их мы тут не фиксируем, как это было в первые дни. Сейчас здесь только представители непосредственно ВСУ, украинских формирований, они у нас находятся на всей линии боевого соприкосновения», — пояснил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, командование иностранных частных военных компаний, в том числе военные НАТО, заводили украинских боевиков, укронацистов в Курскую область, заявил генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам командира, операция по вторжению на российскую территорию «изначально была непосредственно срежиссирована иностранцами».

После серии ударов по военной инфраструктуре Украины со стороны ВС России последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев, предупредил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.