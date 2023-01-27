Вашингтон, 27 января, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Сутки понадобились бы экс-президенту США Дональду Трампу, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сам политик 26 января в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп уточнил, что если бы он сейчас был главой Белого дома. то для того, чтобы завершить конфликт на Украине ему понадобилось бы не более суток.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <…> в течение 24 часов», — так написал экс-лидер США.

Трамп не впервые комментирует действия администрации президента США Джозефа Байдена в отношении ситуации на Украине. По мнению Трампа, конфликт необходимо завершить заключением сделки, а не отправлять Киеву огромные суммы из американского бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп напомнил Западу о возрастании риска ядерной войны в связи с решением Вашингтона о поставках танков Киеву. Трамп призвал остановить конфликт, так как, по его мнению, «это легко сделать».