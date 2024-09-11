Москва, 11 сентября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» провело обыски в трёхзвёздочном отеле в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным издания, в первые сутки после теракта представители силовых структур провели не менее 11 обысков, чтобы найти улики, которые имеют отношение к делу. Следственные действия проходили в квартирах и хостелах.

Так, днём 23 марта обыск состоялся в гостинице, расположенной в семи минутах ходьбы от станции метро «Бауманская» и в 15 минутах езды от столичного центра. Суточное проживание там обойдётся не менее чем в 11 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые террористы. В результате теракта погибли 144 человека. Ещё более 500 человек пострадали. Концертный зал был полностью уничтожен пожаром. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следствие продолжается.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он добавил, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.