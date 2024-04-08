Вашингтон, 8 апреля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Санкционная война США против КНР привела к тому, что американские предприятия сократили поставки оборудования для чипов в Китай в 2,3 раза всего за несколько месяцев, следует из данных Федеральной статистической службы Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Об этом пишет «РИА Новости». С 2006 года экспорт оборудования для чипов постепенно увеличивался и в июле 2021 года достиг $777 млн. После этого объемы поставок стали снижаться.

В ноябре 2022 году экспорт обвалился до $246 млн из-за введения Вашингтоном первого этапа ограничений на вывоз чипов и оборудования в КНР.

В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, которого не наблюдалось с 2021 года, но уже в феврале 2024 года произошло новое резкое падение экспорта оборудования из США. Его объем поставок снизился до $226 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года министерство коммерции КНР обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. В ведомстве также выразили протест в связи с введением Вашингтоном ограничений против китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотных летательных аппаратов.

17 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на потребовал от США отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц. Кроме того, глава ведомства призвал Вашингтон не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития.

6 апреля министр финансов США Джаннет Йеллен, которая проводит визит в Китай, предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия в случае помощи России в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это также касается поддержки российской оборонно-промышленной базы.