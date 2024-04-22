Вашингтон, 22 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. США опережают Китай по производству качественных микрочипов. Такое мнение высказала министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала CBS.

Антон Новодережкин/ТАСС

Отвечая на вопрос телеведущего о том, можно ли считать микрочип, используемый в новом смартфоне Huawei, качественным, Раймондо отметила, что этот чип «на годы отстаёт» от американских чипов.

«У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций», — добавила чиновница.

Министр торговли подчеркнула, что принятые руководством США ограничения по поставкам микрочипов в Китай показывают свою эффективность. При этом из-за того, что Соединённые Штаты используют большинство микрочипов, производимых на Тайване, потенциальный конфликт является угрозой для США.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Федеральной статистической службы Соединённых Штатов, санкционная война США против КНР привела к тому, что американские предприятия сократили поставки оборудования для чипов в Китай в 2,3 раза всего за несколько месяцев.

Отмечалось, что с 2006 года экспорт оборудования для чипов постепенно увеличивался и в июле 2021 года достиг $777 млн. После этого объемы поставок стали снижаться.

В ноябре 2022 году экспорт обвалился до $246 млн из-за введения Вашингтоном первого этапа ограничений на вывоз чипов и оборудования в КНР.

В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, которого не наблюдалось с 2021 года, но уже в феврале 2024 года произошло новое резкое падение экспорта оборудования из США. Его объем поставок снизился до $226 млн.

В сентябре 2023 года министерство коммерции КНР обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. В ведомстве также выразили протест в связи с введением Вашингтоном ограничений против китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотных летательных аппаратов.

17 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном потребовал от США отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц. Кроме того, глава ведомства призвал Вашингтон не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития.

6 апреля министр финансов США Джаннет Йеллен, которая проводит визит в Китай, предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия в случае помощи России в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это также касается поддержки российской оборонно-промышленной базы.