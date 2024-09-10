Москва, 11 сентября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединений и частей, отличившихся при освобождении от противника населённых пунктов Водяное и Галицыновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 сентября сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

В телеграмме военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени бригады Белоусов отметил последовательное освобождение российскими бойцами донецкой земли от неонацистов. Уверенно продвигаясь на угледарском направлении, военнослужащие демонстрируют стойкость и отвагу, мужество и героизм. Бойцам вручили более 4 тыс. государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Военнослужащие 139-го отдельного мотострелкового батальона (штурмового) также успешно выполняют задачи СВО.

«В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих освобождён населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Эта победа открывает героическую летопись батальона и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — подчеркнул министр.

Кроме того, Белоусов поздравил командование и личный состав 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населённого пункта Галицыновка в Донецкой Народной Республике. За время спецоперации военнослужащие подразделения освободили 27 населённых пунктов на территории ДНР. Бойцы в составе группировки войск «Центр» уверенно уничтожают неонацистов, занимают более выгодные рубежи, приближая Победу.

В завершении глава Минобороны РФ поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ ежедневно теряют в среднем 28 кв. километров территории и до 2 тыс. военных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Суммарно в период с августа по сентябрь российские военные освободили около 1 тыс. квадратных километров территории.

Ранее российские войска освободили Красногоровку и Григоровку в ДНР. ВС РФ нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.