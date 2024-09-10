Москва, 10 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Российские войска освободили Красногоровку и Григоровку в ДНР. Об этом 10 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

Вместе с этим ВС России нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

По данным оборонного ведомства, российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Минобороны РФ проинформировало об освобождении города Новогродовка. Он находится в 20 км от Покровска (Красноармейска) — стратегически значимого для ВСУ на западе ДНР населённого пункта.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска 9 сентября освободили населённый пункт Мемрик в ДНР. Он находится в Новогродовской городской общине в 8 км к востоку от Селидово.

Позже с освобождением Новогродовки и Мемрика российских военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

ВС РФ на сватовско-купянском направлении оттесняют украинских военных всё дальше, подтвердил 9 сентября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Российские войска, по его словам, продвигается по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций.