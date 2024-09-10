Москва, 10 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в среднем 28 кв. километров территории и до 2 тыс. военных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Каждый день 28 кв. км в среднем. Самое главное, даже не километры, а то, что они теряют каждый день до 2 тыс. убитыми и ранеными», — сказал Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, суммарно в период с августа по сентябрь российские военные освободили около 1 тыс. квадратных километров украинской территории.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили населённые пункты Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российские войска освободили Красногоровку и Григоровку в ДНР. Вместе с этим ВС России нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Также российская армия взяла под контроль один из основных форпостов Угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на Южнодонбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре.

По данным Минобороны на 10 сентября, всего с начала проведения СВО уничтожены 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 980 танков и других боевых бронированных машин.

Также ВС РФ уничтожили 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня противника, 14 415 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 868 единиц специальной военной автомобильной техники.