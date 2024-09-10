Лондон, 11 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. США могут разрешить Украине наносить удары вглубь России в ближайшие недели. Об этом 10 сентября написала газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным издания, несколько членов администрации США уже поддержали такое решение, но им предстоит убедить остальных сотрудников Белого дома, а также американского президента Джо Байдена. Вашингтон может поменять свою позицию по данному вопросу до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, запланированное на 22–23 сентября, предположили журналисты.

В статье говорится, что Лондон и Париж поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России. При этом в Киеве ждут разрешения Вашингтона по техническим причинам, связанным с наведением на цель.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики и без официального разрешения со стороны Запада давно бьют по территории России всевозможным оружием, без иностранных спутников и систем наведения сделать это невозможно. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. 4 сентября представитель Кремля отмечал, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.

Попытки Украины снять ограничения на удары ракетами вглубь России связаны с ухудшающимся положением ВСУ на фронте, заявила 4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобными действиями киевский режим надеется нанести России «пресловутое стратегическое поражение», добавила она.