Дублин, 11 сентября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта и наступлению мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя атаки беспилотников ВСУ на регионы РФ, назвав нападение на Курскую область «идиотской авантюрой».

ИА Регнум Зеленский, ВСУ

Боуз отметил, что «русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора», который отлично понимает, что выборы будут означать его конец.

«Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на восточном фронте. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку знает, что выборы будут означать его конец», — написал Чей Боуз в соцсети X.

Перемирие для Зеленского закончится выборами на Украине, чего он допустить не может, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись. Зеленский отменил выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране.

Зеленский сменил олигархию на Украине феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своём офисе, заявил украинский политолог Игорь Рейтерович.